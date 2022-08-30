Россиян предупредили о рисках инвестиций в золото и недвижимость для сохранения накоплений

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян предупредил россиян о рисках инвестиций в золото и недвижимость. По его мнению, сейчас нет ни одного абсолютно надежного актива для вложений, так как в ведущих странах отмечается сверхвысокая инфляция и усиливаются кризисные явления.
Приобритение золота — долгосрочная инвестиция. При краткосрочном планировании вложения в этот драгметалл сопряжены с высокими транзакционными издержками, передает агентство «Прайм».
«Кроме того, за последнее время цены на золото демонстрировали разнонаправленную динамику, и никто не может гарантировать, что драгметалл будет намного менее волатильным по сравнению с другими активами», — пояснил финансист.
Еще один способ инвестирования — недвижимость. Россиянам не нужно ориентироваться на рост цен, который наблюдался на рынке жилья последние два года в стране.
По словам Микаеляна, внутренний спрос на недвижиость начнет стагнировать на фоне сокращения доходов населения, и желающих продать на вторичном рынке жилье будет больше, чем желающих его купить.
«А инвестиции в иностранную недвижимость для граждан России становятся высокорисковыми в связи с особым вниманием к российским инвесторам за границей», — добавил Микаелян.
Специалист порекомендовал гражданам, которые хотят сохранить накопления, диверсифицировать свой портфель. При этом стоит помнить, что сейчас держа деньги в евро и долларах либо в активах соответствующих стран, едва ли получится приумножить сбережения – в лучшем случае их можно будет сохранить либо минимизировать инфляционные потери.
Фото на обложке: Unsplash
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