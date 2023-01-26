Аналитик «Все Займы Онлайн» рассказал, куда инвестировать при доходе 60 тыс. рублей

В ноябре 2022 года средняя зарплата в России составляла 63 тыс. рублей. Исполнительный директор финансового агрегатора «Все Займы Онлайн» Артур Карайчев назвал семь перспективных идей для вложений небольшого депозита.

При доходе 60 тыс. рублей можно попробовать известный классический инструмент — банковский вклад, отметил Карайчев.

Другой вариант — обезличенный металлический счет (ОМС), но стоит учитывать, что такие вклады государство не страхует. Его стоит открывать в крупном и надежном банке.

Следующий инструмент для инвестиций — ценные бумаги крупнейших компаний («голубые фишки»). Стоимость одной акции начинается от 5 тыс. рублей. «Если каждый месяц покупать несколько бумаг, через год сформируется хороший портфель», подчеркнул специалист.

Собрать в портфеле дорогие акции поможет покупка доли в ПИФах и ETF. По словам Артура Карайчева, не придется разбираться в ликвидности ценных бумаг, так как там все уже собрано профессиональными управляющими.

Еще один надежный метод увеличить доход — покупка облигаций и драгоценных металлов, отметил аналитик. Заработать можно используя краудлендинг: инвестор с помощью специальной платформы дает в долг физлицу или компании и сам устанавливает процентную ставку. Начать можно уже с 5 тыс. рублей.

На фоне классических инструментов вложений набирают популярность инвестиции в себя: обучение, работа с коучем — то, что поможет человеку повысить уровень знаний, и, соответственно, больше зарабатывать.

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