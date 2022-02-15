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Половина российских предпринимателей планируют инвестировать в собственный бизнес в 2022 году

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Каждый второй российский предприниматель планирует инвестировать в развитие бизнеса в этом году. В основном, деньги направят на покупку нового оборудования и увеличение рекламных бюджетов. Однако, большинство представителей бизнеса не имеет достаточное количество средств на реализацию планов и будут брать кредит.

Половина российских предпринимателей планируют инвестировать в собственный бизнес в 2022 году

52% владельцев малого бизнеса запланировали инвестировать в развитие собственного дела в этом году, следует из результатов исследования сервиса Online-Ipoteka.

Большинство (43%) намерены вложить в бизнес от 3 до 5 млн рублей, каждый пятый – от 5 до 10 млн рублей. Инвестиции в свое дело в размере до 3 млн рублей планируют 8% респондентов.

Каждый третий из тех, кто заявил о планах на развитие бизнеса, собирается вложиться в покупку нового оборудования, каждый четвертый – увеличить расходы на рекламу и маркетинг. 19% респондентов потратят средства на масштабирование и увеличат количество точек присутствия, 17% – поднимут бюджет на зарплаты.

Однако, только у трети предпринимателей достаточно собственных средств для реализации планов. Остальные 67% собираются взять кредит:

  • ссуда под залог личной недвижимости – 26%;
  • необеспеченный кредит на развитие бизнеса – 23%;
  • розничный потребительский кредит – 18%.

16% респондентов не посчитали нужным вкладывать деньги в развитие собственного бизнеса.

Сервис Online-Ipoteka проводил опрос в феврале 2022 года среди 3,4 тыс. российских компаний малого и среднего бизнеса.

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Фото на обложке: Sergey Bezgodov / Shutterstock

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