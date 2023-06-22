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Все больше инвесторов в России отдают предпочтение рисковым стратегиям — опрос

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Интерес частных инвесторов к долгосрочным или крупным вложениям снизился, только половина опрошенных готова инвестировать на срок от года и выделять на это больше 100 тыс. рублей, показало исследование УК ПСБ.

Все больше инвесторов в России отдают предпочтение рисковым стратегиям — опрос

Аналитики пришли к выводу, что частные инвесторы в России отдают предпочтение рисковым стратегиям и предпочитают компании второго и третьего эшелона. Каждый второй участник опроса указал, что не придерживается долгосрочного плана инвестирования в текущих реалиях.

Около трети респондентов (30%) готовы вкладываться в те или иные инструменты не более чем на полгода-год, еще 15% — максимум на три месяца, 4% — на месяц и 2% — на более короткие сроки. На срок от трех лет готовы инвестировать 20% опрошенных.

Для половины участников опроса оптимальная сумма вложений — до 100 тыс. рублей в год (в частности, 26% — 50-100 тыс. рублей, 23% — до 50 тыс. рублей).

Чуть меньше, 41%, предпочитают вкладывать суммы до полумиллиона рублей. И только каждый десятый инвестирует более 500 тыс. рублей ежегодно.

Возраст инвесторов

Эксперты также выявили корреляцию между возрастом инвестора и размером инвестиций. Респонденты моложе 23 лет преимущественно вкладывают до 100 тыс. рублей (56%). Среди тех, кто старше, доля инвесторов с незначительными инвесторами составляет 44%.

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Кто инвестирует

Мужчины чаще женщин предпочитают крупные инвестиции. Выделять более 100 тыс. рублей на вложения готовы 54%, среди женщин таких меньше половины.

Также мужчины чуть чаще готовы рассматривать долгосрочные инвестиции от года (среди женщин таковых 48%, среди мужчин — 51%).

УК ПСБ опросила в июне более 1,2 тыс. респондентов из числа неквалифицированных инвесторов.

Как ранее указал Центробанк, частные инвесторы зачастую теряют деньги из-за некачественной аналитики. Некорректные сведения они получают из анонимных Telegram-каналов.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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