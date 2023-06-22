Все больше инвесторов в России отдают предпочтение рисковым стратегиям — опрос

Интерес частных инвесторов к долгосрочным или крупным вложениям снизился, только половина опрошенных готова инвестировать на срок от года и выделять на это больше 100 тыс. рублей, показало исследование УК ПСБ.
Аналитики пришли к выводу, что частные инвесторы в России отдают предпочтение рисковым стратегиям и предпочитают компании второго и третьего эшелона. Каждый второй участник опроса указал, что не придерживается долгосрочного плана инвестирования в текущих реалиях.
Около трети респондентов (30%) готовы вкладываться в те или иные инструменты не более чем на полгода-год, еще 15% — максимум на три месяца, 4% — на месяц и 2% — на более короткие сроки. На срок от трех лет готовы инвестировать 20% опрошенных.
Для половины участников опроса оптимальная сумма вложений — до 100 тыс. рублей в год (в частности, 26% — 50-100 тыс. рублей, 23% — до 50 тыс. рублей).
Чуть меньше, 41%, предпочитают вкладывать суммы до полумиллиона рублей. И только каждый десятый инвестирует более 500 тыс. рублей ежегодно.
Возраст инвесторов
Эксперты также выявили корреляцию между возрастом инвестора и размером инвестиций. Респонденты моложе 23 лет преимущественно вкладывают до 100 тыс. рублей (56%). Среди тех, кто старше, доля инвесторов с незначительными инвесторами составляет 44%.
Кто инвестирует
Мужчины чаще женщин предпочитают крупные инвестиции. Выделять более 100 тыс. рублей на вложения готовы 54%, среди женщин таких меньше половины.
Также мужчины чуть чаще готовы рассматривать долгосрочные инвестиции от года (среди женщин таковых 48%, среди мужчин — 51%).
УК ПСБ опросила в июне более 1,2 тыс. респондентов из числа неквалифицированных инвесторов.
Как ранее указал Центробанк, частные инвесторы зачастую теряют деньги из-за некачественной аналитики. Некорректные сведения они получают из анонимных Telegram-каналов.
Фото на обложке: Ground Picture /
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