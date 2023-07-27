Россияне считают вложения в недвижимость и золото самой надежной инвестицией — исследование

Недвижимость и золото сохраняют лидирующие позиции в списке наиболее надежных инвестиций по мнению россиян, показало ежегодное исследование НАФИ, результаты которого приводит РБК.
Приобретение недвижимости как самую устойчивую инвестицию назвали 56% опрошенных. Золото указали 32%, открытие счета (вклада) в государственном банке — 27%. На четвертом месте оказались накопление наличных в рублях и приобретение акций компаний — по 14%.
При этом женщины оценивают надежность вкладов в недвижимость немного выше, чем мужчины (61% против 49%). Среди мужчин больше тех, кто считает надежным приобретение золота или драгметаллов (39% против 27%). Покупка акций при этом выглядит более безопасным способом вложения для мужчин, чем для женщин (19% против 13%).
Молодые участники исследования в возрасте от 18 до 25 лет зачастую затрудняются с оценкой надежности тех или иных инвестиций. Из этой группы каждый пятый (18%) не смог назвать наиболее надежный вариант. Из тех, кому удалось оценить этот параметр вкладов, чаще указывают приобретение иностранной валюты (16%) или открытие счета в коммерческом банке (13%).
Хотя открытие счетов в коммерческих банках, покупку иностранной валюты и вложения в ПИФы и негосударственные пенсионные поводы считаются среди россиян менее надежными и выгодными инвестициями, с марта 2022 года отмечается рост в оценках надежности и вложений в ПИФы.
Так, доля тех, кто считает надежной инвестицией покупку акций в компании, увеличилась с 8% до 16%, а вложения в ПИФы — с 2 до 7%.
За указанный период некоторые способы вложений перестали считаться надежными, в их числе — вклад в коммерческом банке (снижение с 13% до 18%) и накопление наличных дома (с 20% до 17%).
Исследование проводилось в июле текущего года, в опросе приняли участие 1,6 тыс. человек во всех федеральных округах страны.
Фото на обложке: Jirsak /
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