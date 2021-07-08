Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

«Венчурный акселератор» создал сообщество аккредитованных инвесторов

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Теперь в рамках образовательного проекта «Венчурный акселератор» будет действовать сообщество аккредитованных инвесторов. Об этом рассказал частный инвестор и исполнительный директор проекта Александр Румянцев.

«Венчурный акселератор» создал сообщество аккредитованных инвесторов

К сообществу могут присоединиться представители фондов и корпораций, бизнес-ангелы, инвесторы. Желающие должны пройти собеседование, подтвердить, что у них есть как минимум 1,5 млн рублей для инвестиций, и заплатить взнос.

Аккредитованные инвесторы получат:

  • доступ к базе стартапов;
  • возможность участвовать в инвестиционных сессиях финалистов «Венчурного акселератора» и партнеров;
  • обучение для начинающих;
  • юридическую помощь.

Узнать подробности и познакомиться со списком уже аккредитованных инвесторов можно по ссылке.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Названы победители молодежного конкурса-акселератора «Кубок Преактум»
  2. 2 Пять советов, как запустить свой бизнес молодому предпринимателю из региона
  3. 3 Космическая индустрия привлекает все больше инвесторов. И на это есть две причины
  4. 4 «Вот, немного неожиданно»: сколько получают топ-менеджеры в британских финтех-стартапах
  5. 5 Тренды аналитики и визуализации данных в 2021 году
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

13 июля 2021

ИТ Чемпионат Цифровой прорыв

Все ВОЗМОЖНОСТИ