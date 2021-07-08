«Венчурный акселератор» создал сообщество аккредитованных инвесторов

Евгения Хрисанфова
Теперь в рамках образовательного проекта «Венчурный акселератор» будет действовать сообщество аккредитованных инвесторов. Об этом рассказал частный инвестор и исполнительный директор проекта Александр Румянцев.
«Венчурный акселератор» создал сообщество аккредитованных инвесторовЕвгения Хрисанфова
К сообществу могут присоединиться представители фондов и корпораций, бизнес-ангелы, инвесторы. Желающие должны пройти собеседование, подтвердить, что у них есть как минимум 1,5 млн рублей для инвестиций, и заплатить взнос.
Аккредитованные инвесторы получат:
- доступ к базе стартапов;
- возможность участвовать в инвестиционных сессиях финалистов «Венчурного акселератора» и партнеров;
- обучение для начинающих;
- юридическую помощь.
Узнать подробности и познакомиться со списком уже аккредитованных инвесторов можно по ссылке.
Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock
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