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Частные инвесторы выразили готовность вкладываться в российский фондовый рынок — опрос

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Частные инвесторы даже после исторического обвала готовы покупать российские ценные бумаги и намерены продавать зарубежные активы, показал опрос BCS Global Markets.

Частные инвесторы выразили готовность вкладываться в российский фондовый рынок — опрос

В преддверии открытия торгов на Московской бирже инвесторы выразили готовность покупать как российские акции (57% опрошенных), так и облигации (41%), и продавцов в каждой из категорий немного. Вместе с тем в акциях США и облигациях развивающихся рынков (Emerging Markets, EM) число потенциальных продавцов выше, чем покупателей.

По мнению аналитиков, это обусловлено более высокой ожидаемой доходностью на российском рынке.

Согласно опросу, большинство частных инвесторов (75%) готовы покупать ценные бумаши на долгий срок. Фаворитами являются нефтегазовый сектор и металлургия.

«Что касается дивидендов, то справедливым уровнем наши респонденты в среднем назвали 20% — не особенно агрессивно и соответствует уровню нашего дивидендного портфеля до недавних событий», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что больше всего опасений у российских инвесторов вызывают финансовый сектор и девелоперы, а в США – финансовый, IT и медийный сектор. 

Почти половина (42%) инвесторов планируют наращивать долю торгуемых инструментов на своих счетах, и лишь 19% намерены ее сокращать.

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Фото на обложке: soul_studio / Shutterstock

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