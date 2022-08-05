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Dsight: почти половина инвесторов сменили географический фокус для инвестиций этим летом

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Этим летом почти половина инвесторов сменили географический фокус для инвестиций, сообщили аналитики Dsight. По итогам их опроса также выяснилось, что 4 из 10 стартапов релоцировались, и их значительная часть видят Россию целевым рынком.

Dsight: почти половина инвесторов сменили географический фокус для инвестиций этим летом

Аналитики платформы для венчурных инвестиций Dsight опросили более 80 представителей стартапов и инвесторов, чтобы выяснить, как изменились настроения в индустрии летом 2022 года. Опрос проводили в июне-июле, результатами Dsight поделились с RB.

Россию назвали одним из целевых рынков 73% респондентов-стартапов. Около половины таким рынком видят страны СНГ и Европы. Венчурных инвесторов имеют лишь 23% опрошенных, но 3 из 4 респондентов планируют провести инвестиционный раунд в 2022 году.

Почти 40% стартапов переехали из России или планируют это сделать. Половина из них считают Россию своим целевым рынком.

«Из тех, кто продолжит инвестировать в российский венчурный рынок 40% имеют узкий профиль связанный с индустриальными и DeepTech направлениями, 50% - дженералисты», – отметили в Dsight.

Почти каждый второй инвестор сменил фокус для инвестиций, в основном на страны СНГ (78%), Ближнего Востока (66%) и Азии (44%). Половина таких инвесторов специализируется на узкопрофильных инвестициях. Наибольшим спросом у них пользуются стартапы в отраслях разработки ПО для бизнеса, кибербезопасности и финтеха.

По данным Dsight, в 2021 году на российском венчурном рынке было привлечено $2,4 млрд – в три раза больше, чем в 2020-ом.

Фото на обложке: Rigel Tapangan / Shutterstock

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