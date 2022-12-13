Инвесторы начали скупать расписки компаний с зарубежной регистрацией

Инвесторы начали покупать депозитарные расписки компаний, которые зарегистрированы за границей, но работают в том числе в РФ под идею их перерегистрации в дружеской юрисдикции, рассказали «Коммерсанту» источники в брокерских компаниях.
Как отмечают собеседники издания, инвесторы проявляют особый интерес к бумагам FixPrice, HeadHunter, TCS Group и Yandex. Дисконт по таким бумагам составляет до 80% по отношению к их стоимости на российском рынке.
Цены на российские евробонды возросли после 1 ноября, отмечает руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. По его словам, кредитные организации приобретают облигации со скидкой, после чего переоценивают их по номиналу.
Несмотря на разницу в стоимости в 70-80% крупные предложения сейчас имеются только в TCS Group, говорит один из собеседников издания.
По оценке главного аналитика «РегБлока» Анны Авакимян, до конца текущего года сумма таких сделок может достичь $200 млн.
Ранее в Globaltrans, X5 Group и Ros Agro сообщали, что рассматривают сценарии перерегистрации своих компаний. Глава Polymetal Александр Несис озвучивал Гонконг, Китай, ОАЭ или Казахстан как потенциальные юрисдикции.
При этом эксперты утверждают, что риски для инвесторов остаются высокими, поскольку вопрос разблокировки расписок не решается в правовой и экономической областях.
Фото на обложке: Olivier Le Moal /
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