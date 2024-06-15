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Инвесторы Tesla подали в суд на Маска за перенаправление ресурсов в xAI

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Группа инвесторов Tesla подала в суд на Илона Маска, компанию и членов ее совета директоров. Они утверждают, что автопроизводитель пострадал после перенаправления ресурсов Маском на свое предприятие xAI.

Инвесторы Tesla подали в суд на Маска за перенаправление ресурсов в xAI

Речь идет про наем сотрудников с искусственным интеллектом из Tesla, отправка микрочипов из Tesla в X (ранее Twitter) и xAI, а также «использование xAI данных Tesla для разработки собственного программного/аппаратного обеспечения xAI, и все это без компенсации Tesla», — сказано в иске. Подробности приводит arstechnica.com.

Он подан в канцлерский суд штата Делавэр. Его авторами стали три акционера Tesla: пенсионный фонд Cleveland Bakers and Teamsters, Дэниел Хейзен и Майкл Джампьетро. От Маска требуют возмещения финансового ущерба для Tesla и передачи его доли в xAI компании в пользу Tesla.

Истцы утверждают, что после основания xAI в марте 2023 года «Маск увел множество ключевых сотрудников, ориентированных на искусственный интеллект, из Tesla в xAI», а позже перевел графические процессоры Nvidia с Tesla на X и xAI. По их словам, бизнесмен привлек потенциальных инвесторов к xAI, но в тот момент использовал информацию, принадлежащую Tesla.

Ранее мы рассказывали, что Маск разбогател на $37 млрд за пять дней на фоне новостей о выходе автопилота Tesla на рынок Китая.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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