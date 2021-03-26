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«Рост быстрее рынка»: эксперты назвали выгодную нишу для инвесторов

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Маркетплейсы все больше привлекают инвесторов своим стабильным развитием. Так, например, недавно международный фонд AddVenture инвестировал $1 млн «Технологии продаж», партнера «AliExpress Россия», сообщили RB.ru представители компании.

«Рост быстрее рынка»: эксперты назвали выгодную нишу для инвесторов

Интерес инвесторов объясняется перспективами сегмента. По данным Data Insight, пандемия будет и дальше увеличивать обороты интернет-торговли в России в среднем до 6% в год. За счет новых покупателей в онлайне, перехода населения на удаленную работу и других факторов совокупный прирост в течение трех лет составит 4,4 трлн из 23,3 трлн рублей общего объема рынка.

«Около 70-80% крупных интернет-магазинов хотят работать по бизнес-модели маркетплейсов, и это не только российский тренд. Во время такого бурного роста всегда есть окно возможностей для технологических стартапов, которые помогают основным участникам не захлебнуться в процессах», — отметил эксперт и инвестор, основатель компании «Artics» Юрий Вайсман.

В течение трех-пяти лет объем покупок в онлайне удвоится и достигнет 20% от общей розницы, при этом сохранится потенциал для дальнейшего роста, считает основатель и управляющий партнер AddVenture Максим Медведев.

«Большинство покупок происходит на маркетплейсах, и пользователи привыкают к такому виду шопинга. В этих условиях усиливается конкуренция между торговыми площадками и их поставщиками, поэтому назрела необходимость в игроках, готовых предоставить полный набор услуг для ритейлеров разных размеров и форматов, а также IT-платформу, которая позволит ускоренно продвигаться на маркетплейсах», — пояснил он.

Инвестиции AddVenture компания «Технологии продаж», которая является операционным партнером «AliExpress Россия», OZON, WildBerries, «Яндекс.Маркет», Goods, М.Видео, «Эльдорадо» и «Леруа Мерлен», намерена направить на развитие сервиса AliWay (сервис занимается поддержкой и продвижением товаров на маркетплейсах в режиме одного окна). В частности, средства будут потрачены на усиление команды разработки IT-продуктов, тестирование новых форматов продвижения магазинов и товаров внутри интернет-площадок, в том числе и на международных рынках. 

Ранее свое ежегодное исследование венчурного рынка представила компания Starta Ventures. В нем говорится о предстоящем буме носимых технологий и перспективах для инвесторов проектов, связаных MedTech.

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