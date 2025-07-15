Диагноз — аппетит на 40 млрд ₽: «Мать и дитя» хочет стать медицинским суперхолдингом и целится в «Инвитро»

«Мать и дитя» готовится к самой громкой сделке в частной медицине за последние годы. Холдинг Марка Курцера начал изучать «Инвитро» — лабораторную сеть с оценкой в 40 млрд рублей. Но чтобы купить, придётся рискнуть либо деньгами, либо контролем.

«Инвитро» не продается, но за деньги да

«Мать и дитя» Марка Курцера начал due diligence «Инвитро», сообщил «Ведомостям» источник на рынке. Сделка пока не подтверждена, но переговоры идут. Формально «Инвитро» не продаётся, однако владельцы готовы слушать предложения. Особенно если речь идёт о капитализации в районе 40 млрд рублей — именно так эксперты оценивают компанию, исходя из 2–3 EBITDA.

«Сеть лабораторий не продается, но если будет сделано выгодное предложение — его рассмотрят», — заявил источник «Ведомостей».



8,5 млрд — потянули, а вот 40 — уже на вырост

Холдинг Курцера уже закрыл в мае сделку по покупке клиник «Эксперт» за 8,5 млрд рублей — и сделал это на свои. Но «Инвитро» стоит в разы дороже. А значит, либо долги, либо слияние. И оба варианта неравнозначны по контролю.

«Для сети Курцера типично искать варианты M&A в сфере медицинских услуг, но сама сделка “непривычно масштабна”», — говорит Мария Суханова, аналитик «БКС Мир инвестиций».

Если денег нет — остаётся только слиться

Покупка «Инвитро» в лоб — не слишком реалистична: долговая нагрузка выросла бы, а акции — просели. Поэтому на рынке обсуждают альтернативу: объединение с долей Курцера меньше 100%. Потеря контроля, но доступ к лабораторной инфраструктуре.

Выходом может стать слияние компаний, создание объединенной медицинской корпорации. Это Суханова считает наиболее реалистичным развитием событий. Но в итоге доля Курцера в «Инвитро» окажется гораздо ниже 100%.

Официально интереса нет. Неофициально — есть

В пресс-службе «Мать и дитя» заявили, что интерес к «Инвитро» — не подтверждают. Но стратегию M&A — подтверждают.

«Всегда находимся в поиске интересных предложений для роста», — ответили в компании.

Пока фокус — на локальных сделках, региональных клиниках и понятных активах. Но даже слухи о сделке такого масштаба говорят: рынок ждёт консолидации.



Капиталы, бренды и возможная синергия

У «Мать и дитя» — почти 100 клиник по всей стране, выручка в 2024 году — 33 млрд рублей. Акции — на Мосбирже, бенефициар — Марк Курцер.

«Инвитро» принадлежит Роману Мирончику, партнёром называют Алексея Крапивина, чьи интересы связывают с Аркадием Ротенбергом.

Если сделка состоится, это будет второе крупное объединение после сделки «Медскан» и KDL — и, возможно, начало нового витка передела в частной медицине.



В сухом остатке

«Мать и дитя» смотрит на «Инвитро» как на стратегическое расширение — но пока только смотрит. Если сделка состоится, рынок получит медицинский суперхолдинг, а Курцер — крупнейшее слияние в своей биографии.

Если сделка состоится, это будет новый центр силы в российской медицине. Если нет — придётся довольствоваться «бутиковыми» активами. И кто-то другой может стать этим суперхолдингом раньше. В любом случае — вся частная медицина теперь всматривается в это окно переговоров.

Фото на обложке: freepik