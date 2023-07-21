Основатель и владелец «Инвитро» Александр Островский продал компанию «амбициозному акционеру»

Основатель «Инвитро» Александр Островский продал компанию «амбициозному акционеру». Владельцем «Инвитро» стал бизнесмен Роман Мирончик. Сумма сделки, доля Островского в бизнесе и причина продажи не раскрываются.

Основатель и владелец сети медицинских лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал бизнес. Его новым собственником стал предприниматель Роман Мирончик, сообщают «Ведомости».

В письме, которое разослали сотрудникам, говорится, что сеть передается в руки «молодому и амбициозному акционеру».

Сумма сделки, фактическая доля Островского в «Инвитро» и причина продажи бизнеса не раскрываются. Представитель компании уточнил, что смена владельца не повлияет на операционную деятельность «Инвитро».

Головной компанией «Инвитро» является зарегистрированная на Кипре Invitro Holding Limited, конечные владельцы которой неизвестны. В «Инвитро» не уточнили, о продаже какой компании идет речь – российский или кипрской.

Фото на обложке: Инвитро