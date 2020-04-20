Медицинская компания «Инвитро» начала выпускать питьевую воду

Частная медицинская компания «Инвитро» занялась проверкой и выпуском питьевой воды под собственным брендом. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Заказать воду «H2O проверено INVITRO» можно на сайте компании. Пока она доступна для заказа в Москве и Московской области. Компания поставляет воду в бутылях емкостью 19 литров.

В дальнейшем «Инвитро» планирует запустить продажи и в более мелкой таре — например, в бутылках емкостью 0,33. Купить воду можно будет и в медицинских офисах сети. До конца следующего года компания рассчитывает масштабировать проект по всей России.

Для сотрудничества «Инвитро» отобрала производителей воды с собственными артезианскими скважинами и производственными лабораториями. Компания провела санэпидаудит всех заводов-кандидатов для проверки норм и качества их работы.

«Инвитро» разработала четырехступенчатую систему проверки бутилированной воды, которую проводит в собственных лабораториях. В ходе проверки специалисты оценивают воду по 50 показателям качества и безопасности.

«Для нас важно отобрать для клиентов лучшие продукты по объективным и прозрачным критериям. Сегодняшний тренд на здоровый образ жизни и управление своим здоровьем как активом подтверждает, что мы своевременно делаем новый шаг», — отметила директор по маркетингу и коммуникациям группы компаний «Инвитро» Маргарита Файкова.