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Медицинская компания «Инвитро» начала выпускать питьевую воду

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Частная медицинская компания «Инвитро» занялась проверкой и выпуском питьевой воды под собственным брендом. Об этом Rusbase рассказали в компании. 

Медицинская компания «Инвитро» начала выпускать питьевую воду

Заказать воду «H2O проверено INVITRO» можно на сайте компании. Пока она доступна для заказа в Москве и Московской области. Компания поставляет воду в бутылях емкостью 19 литров.

В дальнейшем «Инвитро» планирует запустить продажи и в более мелкой таре — например, в бутылках емкостью 0,33. Купить воду можно будет и в медицинских офисах сети. До конца следующего года компания рассчитывает масштабировать проект по всей России. 

Для сотрудничества «Инвитро» отобрала производителей воды с собственными артезианскими скважинами и производственными лабораториями. Компания провела санэпидаудит всех заводов-кандидатов для проверки норм и качества их работы. 

«Инвитро» разработала четырехступенчатую систему проверки бутилированной воды, которую проводит в собственных лабораториях. В ходе проверки специалисты оценивают воду по 50 показателям качества и безопасности.

«Для нас важно отобрать для клиентов лучшие продукты по объективным и прозрачным критериям. Сегодняшний тренд на здоровый образ жизни и управление своим здоровьем как активом подтверждает, что мы своевременно делаем новый шаг», — отметила директор по маркетингу и коммуникациям группы компаний «Инвитро» Маргарита Файкова. 

Фото:  Studio Dagdagaz / Shutterstock

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