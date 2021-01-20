Involta Messenger: корпоративный мессенджер и таск-трекер объединили в одном приложении

Компания Involta Алексея Концова анонсировала запуск Involta Messenger. Это приложение объединяет корпоративный мессенджер и таск-менеджер. Оно позволяет структурировать задачи, анализировать качество и эффективность взаимодействия команды. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Отмечается, что это первое приложение, объединяющее подобные функции.

Для решения задачи оптимизации рабочих процессов в приложение встроены технологии нейронных сетей и ИИ. Они анализируют более 20 показателей, вплоть до скорости набора текста сообщения. По заявлению разработчиков, это дает возможность глубокого анализа эффективности общения конкретных сотрудников.

«Таск-мессенджер создан специально для бизнеса, а не для личных переписок. В каждом диалоге обсуждается конкретная задача, и это дает техническую возможность анализировать эффективность работы», ― сообщил Алексей Концов.

Также в Involta отметили высокий уровень безопасности данных в приложении. В системе используется сквозное шифрование при возможности подключения внешних модулей защиты. Встроенные алгоритмы мессенджера имеют открытый код и доступны для аудита.

Реализация проекта заняла чуть больше 1 года, рассказали в компании. Над ним работала команда из 10 человек. При этом внешние инвестиции не привлекались. Приложение было создано за счет средств холдинга Involta.

Основной рынок продукта — США и англоговорящие страны. Однако проект будет развиваться и в России. Здесь, по заявлению компании, его поддержали некоторые корпорации, например, Сбербанк, а также администрации российских городов.

Группа компаний Involta существует на рынке с 2010 года. В холдинг входят различные проекты в сфере AdTech, Big Data и партнерского маркетинга. Проекты компании ориентированы на интеграцию бизнес-процессов в интернет-среду.

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