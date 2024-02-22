Минтрас предложил обязать перевозчиков передавать IP-адреса и данные банковских карт пассажиров

Минтранс с 1 сентября намерен обязать перевозчиков передавать в единую базу пассажиров данные об IP-адресах, банковских картах, телефонах и пароли учетных записей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный ведомством проект приказа.

Информация будет храниться семь лет. Действие указа распространяется на воздушный, водный, железнодорожный транспорт, а также автотранспорт при междугородном и международном сообщении, кроме рейсов между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленобластью.

В АЭВТ и авиакомпаниях отмечают, что часть данных относится к конфиденциальной информации и не может передаваться без дополнительного согласия пассажира.

Собеседники издания в авиакомпаниях также опасаются утечек данных и возросшей ответственности за них. Близкие к Минтрансу источники заявляют, что госсистема надежно защищена, а отслеживание аномалий в данных позволит быстрее вычислять преступников.

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