Россияне смогут оформлять ИП за несколько минут

Процедура будет занимать всего несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого, заявил глава ФНС Даниил Егоров во время выступления на Совете Федерации.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — приводит издание цитату Егорова.

Напомним, у самозанятых граждан, которые пользуются специальным налоговым режимом, нет необходимости очных визитов в ФНС. Регистрация статуса, оплата налогов и сдача отчетности у них происходит через мобильное приложение «Мой налог».