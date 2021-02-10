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Россияне смогут оформлять ИП за несколько минут

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Федеральная налоговая служба  заявила о намерении упростить получение статуса ИП, сообщает «РИА Новости».

Россияне смогут оформлять ИП за несколько минут

Процедура будет занимать всего несколько минут, как при регистрации в качестве самозанятого, заявил глава ФНС Даниил Егоров во время выступления на Совете Федерации.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — приводит издание цитату Егорова.

Напомним, у самозанятых граждан, которые пользуются специальным налоговым режимом, нет необходимости очных визитов в ФНС. Регистрация статуса, оплата налогов и сдача отчетности у них происходит через мобильное приложение «Мой налог».

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