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Мэрия Москвы сообщила о росте числа индивидуальных предпринимателей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Все больше москвичей становятся индивидуальными предпринимателями – их количество в столице за год увеличилось на 15%, сообщили в мэрии. В Москве зарегистрированы 327 тысяч ИП – это 10% от общероссийского числа.

Мэрия Москвы сообщила о росте числа индивидуальных предпринимателей

Большинство ИП в Москве работают в сферах торговли, недвижимости, транспортировки и хранения товаров, научной и другой деятельности, рассказал на ПМЭФ заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Ефимов уточнил, что к 10 июня текущего года число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве, выросло на 15% до 372 тысяч к аналогичной дате 2021 года. 

На ИП в Москве работают 125,5 тысяч человек. Эта цифра год к году выросла на 3,5%.

Фото на обложке: Mikhail Gerasimov / Shutterstock

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