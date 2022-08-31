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Официальные ритейлеры продают iPad на 100 тыс. рублей дороже

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Крупные ритейлеры могут завышать цену на официально ввезенные iPad на 100 тыс. рублей. Цена на девайс складывается из нескольких факторов: «серые» ритейлеры не платят за сертификацию планшета, непонятно также, как ввозят его через таможню.

Официальные ритейлеры продают iPad на 100 тыс. рублей дороже

В онлайн-магазинах Store77.net, Store-Apple.msk.ru и Big Geek продают iPad Pro 2021 года с диагональю 12,9 дюйма емкостью на 2 ТБ плюс LTE по цене от 121 тыс. до 160 тыс. рублей, а в re:Store за такой же iPad просят от 249 тыс. рублей, заметили «Известия».

В магазинах «Ситилинк» и «Связной» устройства в той же конфигурации стоят по 199 тыс. рублей. В обеих компаниях от комментариев отказались.

Собеседник издания пояснил, что эти цены на устройства — минимальные из возможных с учетом пошлин и налогов, которые платят официальные продавцы. Магазины торгуют iPad указанной конфигурации, ввезенными еще до февраля 2022 года, а не по параллельному импорту, но и в этом случае компаниям нужно будет оформлять товар на таможне.

«Серые» же ритейлеры предлагают продукцию, ввезенную в страну нелегально или не для продажи, например, гаджеты, якобы ввезенные для личного пользования.

С 1 марта Apple приостановила продажи. Заказ любых гаджетов компании стал недоступен в официальном магазине Apple. Затем официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины. Компании распределяют ассортимент в точки с более высоким трафиком.

Фото на обложке: Unsplash

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