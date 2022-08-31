Официальные ритейлеры продают iPad на 100 тыс. рублей дороже

Крупные ритейлеры могут завышать цену на официально ввезенные iPad на 100 тыс. рублей. Цена на девайс складывается из нескольких факторов: «серые» ритейлеры не платят за сертификацию планшета, непонятно также, как ввозят его через таможню.

В онлайн-магазинах Store77.net, Store-Apple.msk.ru и Big Geek продают iPad Pro 2021 года с диагональю 12,9 дюйма емкостью на 2 ТБ плюс LTE по цене от 121 тыс. до 160 тыс. рублей, а в re:Store за такой же iPad просят от 249 тыс. рублей, заметили «Известия».

В магазинах «Ситилинк» и «Связной» устройства в той же конфигурации стоят по 199 тыс. рублей. В обеих компаниях от комментариев отказались.

Собеседник издания пояснил, что эти цены на устройства — минимальные из возможных с учетом пошлин и налогов, которые платят официальные продавцы. Магазины торгуют iPad указанной конфигурации, ввезенными еще до февраля 2022 года, а не по параллельному импорту, но и в этом случае компаниям нужно будет оформлять товар на таможне.

«Серые» же ритейлеры предлагают продукцию, ввезенную в страну нелегально или не для продажи, например, гаджеты, якобы ввезенные для личного пользования.

С 1 марта Apple приостановила продажи. Заказ любых гаджетов компании стал недоступен в официальном магазине Apple. Затем официальные ритейлеры техники Apple в России начали закрывать убыточные магазины. Компании распределяют ассортимент в точки с более высоким трафиком.

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