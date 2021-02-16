iPavlov и «Швабе» разработают устройства с искусственным интеллектом

Проект по созданию искусственного интеллекта iPavlov и разработчик оптических и лазерных систем «Швабе» договорились о сотрудничестве. Компании уже проектируют системы для здравоохранения, а в ближайшем будущем планируют создавать нейроинтерфейсы и продукты для «умного» дома.

Сейчас iPavlov и «Швабе» работают над созданием информационного терминала для медицинских учреждений, с помощью которого пациенты смогут записываться на прием к врачу. По словам представителей компаний, в планах — оснастить к 2024 году 6 864 поликлиник из 85 субъектов России подобными терминалами. Проект разрабатывается в рамках платформы «Умная клиника» для цифровизации медицины.

Кроме того, по данным пресс-службы, компании ведут переговоры о внедрении платформ для «умных» дома и города в нескольких российских городах.

Также среди планируемых разработок — гибридные нейроинтерфейсы из чипа и биологической ткани, которые в теории позволят изучить устройство естественных нейронных сетей.

Генеральный директор компании iPavlov Лоран Акопян отметил: «<...> В рамках стратегии развития iPavlov до 2024 года в качестве приоритетного направления мы выделяем создание цифровых решений для передачи их в государственные корпорации».

Холдинг «Швабе» — дочерняя компания госкорпорации «Ростех», которая специализируется на производстве оптико-электронного и лазерного оборудования.

iPavlov — проект по созданию искусственного интеллекта Лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ, реализуемый при поддержке «Сбербанка».





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