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Соосновательница AI-проекта iPavlov запустит новую компанию на фоне перестановок в команде

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Соосновательница и экс-руководитель бизнес-департамента AI-проекта iPavlov Ольга Кайрова запустит новую компанию. Об этом она сообщила Rusbase. 

Соосновательница AI-проекта iPavlov запустит новую компанию на фоне перестановок в команде

По словам Кайровой, она ищет финансирование и формирует команду прикладной разработки для нового бизнеса. Соосновательница iPavlov не раскрывает название будущего проекта до его запуска. 

В рамках нового проекта Кайрова планирует создавать продукты для разработчиков на основе DeepPavlov — библиотеки с открытым исходным кодом для запуска диалоговых систем и чат-ботов. Это основной продукт iPavlov, который развивают сотрудники лаборатории нейронных систем и глубокого обучения МФТИ. Кайрова рассчитывает работать в партнерстве с лабораторией, которая не может заниматься коммерческой деятельностью. 

Ольга Кайрова запускает новый проект на фоне перестановок в руководстве iPavlov.

В 2017 году компания получила грант в размере 500 млн рублей от РВК и Сбербанка. Банк также выступил индустриальным партнером iPavlov. Компания работает на базе МФТИ — формального получателя гранта и заказчика проекта. Руководитель iPavlov — один из основателей компании Михаил Бурцев. 

Права на бренды iPavlov и DeepPavlov, а также наработки проекта принадлежат МФТИ — по условиям гранта проект не может создавать дополнительные юрлица. По словам Кайровой, основатели планировали договориться с институтом об использовании этих торговых знаков, но переговоры не состоялись. 

В процессе работы МФТИ сменил CEO проекта: вместо Тагира Аушева им стал Лоран Акопян. Затем институт как владелец бренда уволил команду прикладной разработки, говорит соосновательница iPavlov. После этого Кайрова, которая руководила прикладной группой, решила собрать новую команду и запустить отдельный проект. 

В ответ на запрос Rusbase в МФТИ отметили, что не считают ситуацию с iPavlov конфликтом. «Михаил Бурцев со своей командой продолжает трудиться в МФТИ и работает над дальнейшим развитием проекта», — заявили в институте. 

Фото: Wright Studio / Shutterstock

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