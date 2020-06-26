Раскрыт дизайн iPhone 12

В сети появились макеты линейки новых iPhone, которые компания представит осенью 2020 года. Фотографии новых устройств опубликовал в своем аккаунте в Twitter инсайдер Сонни Диксон.

«Вот первые макеты для iPhone 12: 3 размера (5.4 дюйма, 6.1 дюйма, 6.7 дюйма). Плоские края, 3 камеры, как и в последних моделях», — написал он.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

По словам Диксона, эти модели уже начали использовать при изготовлении аксессуаров. Однако он предупредил, что расположение камер и других портов все же может измениться.

Инсайдер Джон Просер ранее сообщил, что лишь некоторые из новых iPhone получат тройную камеру. По его информации, цена на модели следующего поколения iPhone составит от $649.

Источники Bloomberg и The Wall Street Journal сообщали, что всего компания планирует представить четыре новых устройства.