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Apple сняла с производства самый маленький iPhone из-за низкого спроса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple сняла с производства самый маленький iPhone – 12 mini, из-за низкого спроса. Он оказался наименее популярным среди продуктов линейки.

Apple сняла с производства самый маленький iPhone из-за низкого спроса

Об этом сообщили в TrendForce со ссылкой на слова источника в компании.

iPhone 12 mini останется в продаже, пока не продадут все, что остались на складах. В России смартфон с 64 Гб памяти стоит 69 тысяч рублей.

Близкие к компании источники полагают, что в конце 2021 года Apple может выпустить новую компакт-версию флагманского продукта.

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Фото: Depositphotos.com

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