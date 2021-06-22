Apple сняла с производства самый маленький iPhone из-за низкого спроса

Об этом сообщили в TrendForce со ссылкой на слова источника в компании.

iPhone 12 mini останется в продаже, пока не продадут все, что остались на складах. В России смартфон с 64 Гб памяти стоит 69 тысяч рублей.

Близкие к компании источники полагают, что в конце 2021 года Apple может выпустить новую компакт-версию флагманского продукта.

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