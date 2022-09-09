Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россиянам придется отработать почти 40 дней для покупки iPhone 14 Pro

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис Picodi сопоставил местные цены на iPhone 14 Pro (128 GB) с зарплатами в разных странах мира и рассчитал «индекс айфона» — стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях.

Так, среднестатистическому россиянину придется отработать 39,7 дня, чтобы собрать деньги на новинку.

Россиянам придется отработать почти 40 дней для покупки iPhone 14 Pro

По последним данным Росстата, среднестатистическая заработная плата в России составляет 63 784 рубля (55 492 рубля на руки). Таким образом, среднестатистический россиянин сможет позволить себе iPhone 14 Pro, отработав 39,7 дня (при условии, что на покупку откладываются все заработанные деньги). По сравнению с прошлым годом количество дней уменьшилось на 2,4.

Как выглядел «индекс айфона» в России последние пять лет:

  • 2018 — 48,2 дня;
  • 2019 — 47 дней;
  • 2020 — 47,5 дня;
  • 2021 — 42,1 дня;
  • 2022 — 39,7 дня.

Быстрее всего на новое устройство заработает среднестатистический житель Швейцарии — за 4,6 дня. Американец сможет позволить себе новинку, отработав 5,7 дня, а австралиец — 6,1 дня.

Среди стран, попавших в рейтинг, худший результат у Турции, где за iPhone придется отработать 146,7 дня. Второе и третье место с конца занимают Филиппины и Бразилия с результатами 90,9 и 74,2 соответственно.

7 сентября Apple провела осеннюю презентацию новинок. Мир увидел новые iPhone, Apple Watch, AirPods. 

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новые iPhone поставят в Россию по параллельному импорту
  2. 2 Стартап дня: как зарабатывать на нестандартных мобильных играх в России
  3. 3 Исследование: Наличие айфона — основной признак высокого достатка
  4. 4 Итоги: как бренды хайпанули на старте продаж iPhone X
  5. 5 Простой способ ускорить работу iPhone

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ