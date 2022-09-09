Россиянам придется отработать почти 40 дней для покупки iPhone 14 Pro

Так, среднестатистическому россиянину придется отработать 39,7 дня, чтобы собрать деньги на новинку.

Сервис Picodi сопоставил местные цены на iPhone 14 Pro (128 GB) с зарплатами в разных странах мира и рассчитал «индекс айфона» — стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях.

По последним данным Росстата, среднестатистическая заработная плата в России составляет 63 784 рубля (55 492 рубля на руки). Таким образом, среднестатистический россиянин сможет позволить себе iPhone 14 Pro, отработав 39,7 дня (при условии, что на покупку откладываются все заработанные деньги). По сравнению с прошлым годом количество дней уменьшилось на 2,4.

Как выглядел «индекс айфона» в России последние пять лет:

2018 — 48,2 дня;

2019 — 47 дней;

2020 — 47,5 дня;

2021 — 42,1 дня;

2022 — 39,7 дня.

Быстрее всего на новое устройство заработает среднестатистический житель Швейцарии — за 4,6 дня. Американец сможет позволить себе новинку, отработав 5,7 дня, а австралиец — 6,1 дня.

Среди стран, попавших в рейтинг, худший результат у Турции, где за iPhone придется отработать 146,7 дня. Второе и третье место с конца занимают Филиппины и Бразилия с результатами 90,9 и 74,2 соответственно.

7 сентября Apple провела осеннюю презентацию новинок. Мир увидел новые iPhone, Apple Watch, AirPods.

Фото на обложке: Unsplash