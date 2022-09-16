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«Яндекс.Маркет» в преддверии первых поступлений iPhone 14 ввел преференции для продавцов

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вот-вот стартуют продажи новых iPhone 14, и «Яндекс.Маркет» практически обнулил комиссии для продавцов этих моделей, чтобы обеспечить регулярные поставки.

«Яндекс.Маркет» в преддверии первых поступлений iPhone 14 ввел преференции для продавцов

На период пикового спроса, сообщает пресс-служба компании, комиссия за размещение iPhone 14 для магазинов составляет 0,1%. В обычные дни для обычных товаров в категории «Смартфоны» она бы составила 4%.

«Яндекс.Маркет» позаботился также и о клиентах, которым важно приобрести новую модель в первых рядах. Для них предусмотрен повышенный кэшбек 10%, выраженных в баллах Плюса.

Главная цель этой акции «Яндекс.Маркета» –  удовлетворить спрос всех сегментов аудитории, при этом подстегнув максимальное число продавцов новых устройств, вводя для старых и новых партнеров эти специальные условия.

Первые гаджеты ожидаются на портале в ближайшие часы, а первая крупная партия –  20 сентября.

Фото на обложке: Яндекс.Маркет

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