iPhone 15 стал самым популярным смартфоном у россиян

Сервис CDEK.Shopping проанализировал предпочтения своих клиентов и составил топ смартфонов, которые чаще всего заказывали россияне в 2023 году.
Лидером стал iPhone 15 128 GB Black. 42% покупателей выбрали модификацию 15 Pro, 17% приобрели Pro Max, а iPhone Plus заинтересовал 6% клиентов. Об этом пишет CNews.
iPhone 14 чуть уступает, он получил 26% от общего объема продаж смартфонов Apple. 13-я серия оказалась непопулярной у покупателей — на ней остановили свой выбор лишь 2% потребителей.
Жители России зачастую используют облачные хранилища и не переплачивают за «лишнюю» память в смартфоне. Обычно они выбирают 256 ГБ или 128 ГБ.
Чаще всего заказы оформлялись в сентябре — традиционно в это время открывается предзаказ новинок. В день предпродаж популярнее всего версии Pro, а на распродаже лидируют iPhone в минимальной комплектации.
Устройства на Android покупает почти каждый четвертый (23%). Самым популярным смартфоном в этой категории стал лимитированный Xiaomi Redmi Note 12 Turbo в стиле Гарри Поттера.
Ранее мы сообщали, что Apple планирует выпустить более тонкую версию iPhone в 2025 году. Устройство может появиться одновременно с iPhone 17.
Фото на обложке: lukgehr /
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