Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

iPhone 15 стал самым популярным смартфоном у россиян

Новости
Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Сервис CDEK.Shopping проанализировал предпочтения своих клиентов и составил топ смартфонов, которые чаще всего заказывали россияне в 2023 году.

iPhone 15 стал самым популярным смартфоном у россиян

Лидером стал iPhone 15 128 GB Black. 42% покупателей выбрали модификацию 15 Pro, 17% приобрели Pro Max, а iPhone Plus заинтересовал 6% клиентов. Об этом пишет CNews.

iPhone 14 чуть уступает, он получил 26% от общего объема продаж смартфонов Apple. 13-я серия оказалась непопулярной у покупателей — на ней остановили свой выбор лишь 2% потребителей.

Жители России зачастую используют облачные хранилища и не переплачивают за «лишнюю» память в смартфоне. Обычно они выбирают 256 ГБ или 128 ГБ.

Чаще всего заказы оформлялись в сентябре — традиционно в это время открывается предзаказ новинок. В день предпродаж популярнее всего версии Pro, а на распродаже лидируют iPhone в минимальной комплектации.

Устройства на Android покупает почти каждый четвертый (23%). Самым популярным смартфоном в этой категории стал лимитированный Xiaomi Redmi Note 12 Turbo в стиле Гарри Поттера.

Ранее мы сообщали, что Apple планирует выпустить более тонкую версию iPhone в 2025 году. Устройство может появиться одновременно с iPhone 17.

Хочешь создавать приложения для смартфонов и других устройств? Сравни и выбери программу обучения в каталоге курсов Android-разработки.

Фото на обложке: lukgehr / https://pixabay.com/

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Samsung будет изымать некоторые детали смартфонов при ремонте
  2. 2 Ученые предложили неожиданный способ сократить экранное время
  3. 3 Не только хорошие камеры: обзор Realme 12 Pro
  4. 4 Топ лучших смартфонов 2024 года
  5. 5 Полтора смартфона: обзор Oppo Find N3 Flip

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2024

IT SaveHealth

25 мая 2024

Pitch&Go (Sk Capital)

25 мая 2024

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ