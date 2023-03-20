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Сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone — «Ъ»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

До конца марта 2023 года сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone и использовать смартфоны других марок. Причиной такого требования стали опасения о возможном взломе и шпионаже, узнал «Коммерсантъ».

Сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone — «Ъ»

По данным источников издания, администрация президента может закупить новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от смартфонов Apple.

Заменять смартфоны компании Apple предписано гаджетами на ОС Android, ее китайских аналогах или отечественной ОС «Аврора», добавил еще один собеседник издания.

Другой источник сообщил, что запрет на использование iPhone в будущем затронет и сотрудников, курирующих внутреннюю политику в регионах России.

Эксперты считают, что такие меры носят прагматичный характер, однако при этом важно соблюсти баланс между обеспечением информационной безопасности и производительностью сотрудников.

Фото на обложке: Unsplash

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