Сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone — «Ъ»

До конца марта 2023 года сотрудникам администрации президента рекомендовали избавиться от iPhone и использовать смартфоны других марок. Причиной такого требования стали опасения о возможном взломе и шпионаже, узнал «Коммерсантъ».
По данным источников издания, администрация президента может закупить новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от смартфонов Apple.
Заменять смартфоны компании Apple предписано гаджетами на ОС Android, ее китайских аналогах или отечественной ОС «Аврора», добавил еще один собеседник издания.
Другой источник сообщил, что запрет на использование iPhone в будущем затронет и сотрудников, курирующих внутреннюю политику в регионах России.
Эксперты считают, что такие меры носят прагматичный характер, однако при этом важно соблюсти баланс между обеспечением информационной безопасности и производительностью сотрудников.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Оцифровка госсектора: как получить эффекты и определить правильные векторы технологического развития
- 2 Как «Социальная карта москвича» объединяет в себе совершенно разные технологические продукты и зачем она нужна
- 3 Госуслуги в интернете: в чем главные сложности перехода из офлайна в онлайн
- 4 Зачем России цифровая экономика?
- 5 «Пока к власти не пришел искусственный интеллект, у нас есть шанс» – Дмитрий Медведев, Герман Греф, Джек Ма и другие эксперты — о цифровой экономике
ВОЗМОЖНОСТИ
20 марта 2023
21 марта 2023
22 марта 2023
24 марта 2023
24 марта 2023