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У iPhone 12 будут более дешевые аккумуляторы, чем у предыдущей линейки
Новости
Ксения Самбулова
Apple поставит на смартфоны линейки iPhone 12 более дешевые аккумуляторы по сравнению с iPhone 11. Об этом пишет Macrumors со ссылкой на известного аналитика Минг Чи-Куо.
У iPhone 12 будут более дешевые аккумуляторы, чем у предыдущей линейкиКсения Самбулова
Журналисты называют Минг-Чи Куо самым точным аналитиком Apple в мире: большинство его прогнозов оказываются верными.
Согласно новому исследованию Куо, Apple стремится снизить стоимость комплектующих новой линейки iPhone 12. Как считает аналитик, компания хочет компенсировать затраты на внедрение технологии 5G и не повышать розничные цены на смартфоны.
По мнению Куо, поддержка 5G увеличит расходы Apple на $125-135, поэтому компания ищет способы снизить затраты на другие компоненты. Один из таких компонентов — плата аккумулятора, считает аналитик. Куо предполагает, что Apple переходит к более простой конструкции. Гибридная плата для iPhone 12 будет на 40–50% дешевле, чем в линейке iPhone 11, прогнозирует аналитик.
Презентация новой линейки iPhone должна пройти осенью. Возможно, это состоится 10 сентября: подписчики официального ютуб-канала Apple заметили в списке роликов анонс трансляции с этой датой. Компания вскоре удалила анонс, но пользователи успели сфотографировать экран.
Ранее в сети появились макеты новых iPhone.
Фото: pio3 / Shutterstock
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