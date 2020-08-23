Apple поставит на смартфоны линейки iPhone 12 более дешевые аккумуляторы по сравнению с iPhone 11. Об этом пишет Macrumors со ссылкой на известного аналитика Минг Чи-Куо.

У iPhone 12 будут более дешевые аккумуляторы, чем у предыдущей линейки