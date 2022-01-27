Apple планирует отказаться от разъема для физических SIM-карт — IMORE

Осенью 2022 года на рынке появится iPhone 14 в двух версиях: и с eSIM, и с физической SIM-картой. Об этом iMORE рассказала специалист агентства GlobalData Эмма Мор-МакКлун.

У операторов будет выбор: продавать новую модель телефона только с eSIM вместе с версией, которая поддерживает и eSIM, и физическую SIM-ку.

Журналисты предположили, это все приведет к тому, что уже в следующей модели — iPhone 15 — вообще не будет физической SIM-карты.

Ранее американская компания Qualcomm показала прототип телефона без физической SIM-карты и eSIM. У смартфона есть интегрированная SIM-карта (iSIM), встроенная в основной процессор девайса.

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