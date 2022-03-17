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С начала спецоперации iPhone в России подорожали на треть

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За три недели в российских онлайн-магазинах  iPhone подорожали на 24-34%, MacBook выросли в цене в 2,4 раза. Ограничение на один товар в одни руки сохраняется.

С начала спецоперации iPhone в России подорожали на треть

Анализ проводился на основе средних цен на самые популярные модели гаджетов Apple в онлайн-магазинах России. Сервис Price.ru сравнил показатели за 15 марта и 23 февраля, пишет агентство «Прайм».

 Средняя цена MacBook Pro MK1E3 выросла до рекордных 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T – 302,7 тыс. рублей, MacBook Air MGN63 — 126,1 тыс. рублей.

Среди смартфонов больше всего подорожали iPhone 13 128GB — 96 тыс. рублей,  iPhone 13 Pro 128GB — до 125,9 тыс. рублей. Меньше всего в цене прибавили iPhone 11 128GB — до 61 тыс. рублей и iPhone 11 64GB — до 55,9 тыс. рублей.

Меньше всего из продукции Apple подорожали планшеты. На них цена в среднем увеличилась на 13-34%. Дороже всего обойдется iPad Pro 12.9 128GB — 131 тыс. рублей, менее всего подорожал iPad Pro 11 128GB — 85,8 тыс. рублей.

В «М.Видео» сообщили, что техника компании доступна в рознице, гаджеты частично онлайн — то, что осталось на складах и в магазинах. По-прежнему действует ограничение на один товар в одни руки.

В начале марта Apple прекратила онлайн-продажи в России. Заказ любых гаджетов компании стал недоступен в официальном магазине компании.  Кроме того, не будут работать «другие сервисы» Apple, какие именно — не указано. Компания также ограничит экспорт продукции.

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Россияне сочли подобное решение правонарушением: «Общественная потребительская инициатива» 3 марта подала иск к компании Apple в Пресненский суд Москвы. Инициаторы просят арестовать счета, запасы товаров и имущества официального импортера «Эппл Рус» до тех пор, пока компания не возобновит поставку, продажи и техобслуживание российских клиентов. 

Фото на обложке: Ugis Riba / Shutterstock

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