Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

iPhone 2007-го года выпуска ушел с молотка за $63 тысячи

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

iPhone первого поколения, выпущенный в 2007 году, продан на аукционе более чем за $60 тыс.

iPhone 2007-го года выпуска ушел с молотка за $63 тысячи

iPhone с 8 Гбайт стоил в год выхода $599. Его владелец рассказал, что получил устройство в подарок. Спустя почти 16 лет он решил устроить торги на аукционе LCG Auctions.

Торги начались с $2500, ожидалось, что девайс продадут за $50 тыс. В ходе торгов владелец получил 27 предложений. В результате продать устройство удалось почти в 106 раз дороже, чем модель стоила в год выпуска — за $63 тыс.

Владелец не пользовался телефоном в 2007, поскольку устройства Apple в тот период работали только в сетях оператора AT&T.

Ранее компания Apple запустила продажи бывшей в употреблении модели iPhone 13.

Фото на обложке: appleinsider

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Стартап дня: как зарабатывать на нестандартных мобильных играх в России
  2. 2 Исследование: Наличие айфона — основной признак высокого достатка
  3. 3 Итоги: как бренды хайпанули на старте продаж iPhone X
  4. 4 Простой способ ускорить работу iPhone
  5. 5 Что ждать от сегодняшней презентации Apple?
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ