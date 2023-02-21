iPhone 2007-го года выпуска ушел с молотка за $63 тысячи

iPhone первого поколения, выпущенный в 2007 году, продан на аукционе более чем за $60 тыс.

iPhone с 8 Гбайт стоил в год выхода $599. Его владелец рассказал, что получил устройство в подарок. Спустя почти 16 лет он решил устроить торги на аукционе LCG Auctions.

Торги начались с $2500, ожидалось, что девайс продадут за $50 тыс. В ходе торгов владелец получил 27 предложений. В результате продать устройство удалось почти в 106 раз дороже, чем модель стоила в год выпуска — за $63 тыс.

Владелец не пользовался телефоном в 2007, поскольку устройства Apple в тот период работали только в сетях оператора AT&T.

Ранее компания Apple запустила продажи бывшей в употреблении модели iPhone 13.

Фото на обложке: appleinsider