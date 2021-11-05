IPO «Циан» пройдет по верхней границе ценового диапазона в $16 за акцию

Сервис продажи и аренды недвижимости «Циан» объявил цену предложения в ходе IPO. Стоимость одной американской депозитарной акции (ADS) составит $16. При этом оценка всей компании составила $1,1 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе «Циан».

Таким образом, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона от $13,5 до $16, который компания установила в конце октября.

Торги на биржах в Москве и Нью-Йорке начнутся 5 ноября под тикером «CIAN». Объем размещения составит 18,2 млн ADS, из которых «Циан» почти 4,042 млн разместит сам «Циан», а 14,17 — его акционеры. По итогам IPO компания привлечет $64,7 млн.

Депозитарные акции начнут торговаться на бирже в Нью-Йорке в 16:30 по московскому времени. Одна ADS представляет одну обыкновенную акцию «Циан».

Организаторы размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs International и JPMorgan. В качестве букраннеров также выступают BofA Securities, «Ренессанс Капитал», АО «Райффайзенбанк», «Тинькофф», «ВТБ Капитал» и Alfa CIB.

Подписывайтесь на наш TG-канал , чтобы быть в курсе всех новостей и событий!