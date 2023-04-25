Медцентр Genetico в ходе первого в этом году IPO в России привлек 178,8 млн рублей

Медцентр Genetico провел первое IPO в этом году на российском рынке. В ходе публичного размещения акций компания привлекла 178,8 млн, при этом спрос на ценные бумаги в 2,5 раза превысил предложение.
На российском фондовом рынке состоялось первое в 2023 году IPO – его успешно провел медицинский центр Genetico.
Компания предложила инвесторам 10 млн акций по цене 17,8 рублей за штуку и таким образом привлекла 178,8 млн рублей, что соответствует 12% капитала. Рыночная стоимость Genetico по итогам IPO составила до 1,48 млрд рублей.
В Genetico отметили, что спрос на их акции в 2,5 раза превысил предложение и составил 439 млн рублей. Заявки на покупку акций на сумму до 100 тыс. рублей компания удовлетворила полностью, в целом заявки были удовлетворены в объеме не менее 30%, сообщили в Genetico.
Привлеченные по результатам IPO средства Genetico направит на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, создание препаратов для лечения орфанных заболеваний.
Genetico занимается исследованиями в области генетики и репродуктивных технологий. Является дочерним предприятием Института стволовых клеток человека, которому принадлежит более 85% акций Genetico.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое IPO и как заработать на компаниях, выходящих на биржу: гид для новичков на фондовом рынке
- 2 Самые ожидаемые IPO 2022 года
- 3 Самые ожидаемые IPO второй половины 2021 года
- 4 Самые ожидаемые IPO в 2020 году: за кем следить и чего от них ждать?
- 5 10 крупнейших IPO технологических компаний за всю историю
ВОЗМОЖНОСТИ
25 апреля 2023
25 апреля 2023
26 апреля 2023