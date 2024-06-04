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IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

IPO разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона — 300 рублей за акцию. Технологическая компания смогла привлечь 3,3 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. Рыночная капитализация IVA Technologies составит 30 млрд рублей.

IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона

Как сообщает компания, со стороны инвесторов отмечен ощутимый спрос, который многократно превысил предложение.

IVA Technologies, как и анонсировала ранее, обеспечила предложение в 11 млн акций, доля free-float составила 11%. Мажоритарная доля компании остается за акционерами. Торги на Московской бирже стартуют 4 июня в 15:00 мск.

По данным «Ведомостей», спрос инвесторов многократно превысил предложение. Книга заявок была переподписана шесть раз, сообщил источник издания.

Аллокация частным инвесторам составила 28% от общего размера предложения. Каждый такой участник размещения получил не меньше четырех, но не более 73 300 акций. Аллокация институциональным инвесторам составила 47%.

IVA Technologies сообщила о планах IPO в прошлом месяце. В числе продуктов компании — IVA Connect, платформа видео-конференц-связи IVA MCU, облачная платформа видео-конференц-связи «ВКурсе», бизнес-помощник с искусственным интеллектом IVA GPT.

Доля IVA в сегменте видео-конференц-связи оценивается в 24%.

По итогам 2023 года компания получила 1,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 75% больше результата 2022 года. Выручка выросла на 77%, до 2,5 млрд рублей.

Фото на обложке: A9 STUDIO / Shutterstock

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