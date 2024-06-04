IPO IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона

IPO разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона — 300 рублей за акцию. Технологическая компания смогла привлечь 3,3 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета. Рыночная капитализация IVA Technologies составит 30 млрд рублей.
Как сообщает компания, со стороны инвесторов отмечен ощутимый спрос, который многократно превысил предложение.
IVA Technologies, как и анонсировала ранее, обеспечила предложение в 11 млн акций, доля free-float составила 11%. Мажоритарная доля компании остается за акционерами. Торги на Московской бирже стартуют 4 июня в 15:00 мск.
По данным «Ведомостей», спрос инвесторов многократно превысил предложение. Книга заявок была переподписана шесть раз, сообщил источник издания.
Аллокация частным инвесторам составила 28% от общего размера предложения. Каждый такой участник размещения получил не меньше четырех, но не более 73 300 акций. Аллокация институциональным инвесторам составила 47%.
IVA Technologies сообщила о планах IPO в прошлом месяце. В числе продуктов компании — IVA Connect, платформа видео-конференц-связи IVA MCU, облачная платформа видео-конференц-связи «ВКурсе», бизнес-помощник с искусственным интеллектом IVA GPT.
Доля IVA в сегменте видео-конференц-связи оценивается в 24%.
По итогам 2023 года компания получила 1,8 млрд рублей чистой прибыли, что на 75% больше результата 2022 года. Выручка выросла на 77%, до 2,5 млрд рублей.
Фото на обложке: A9 STUDIO /
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