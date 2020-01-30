Онлайн-кинотеатр ivi проведет IPO на американской бирже до конца года — Ъ

Российский онлайн-кинотеатр ivi готовится провести IPO на бирже NASDAQ до конца 2020 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Подготовка к IPO находится в активной фазе, ivi привлекла к ней инвестбанк JP Morgan Chase, знают источники издания. В ivi отказались комментировать информацию источников. Один из ранних инвесторов компании Леонид Богуславский заявил, что решение об IPO «пока не принято».

Разговоры об IPO ivi ведутся с 2018 года. Еще тогда гендиректор и основатель компании Олег Туманов планировал выйти на биржу в 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля».

Онлайн-кинотеатр ivi был основан в 2010 году. На старте в проект вложили $30 млн фонды ru-Net Богуславского, Tiger Global Management, Frontier Ventures и холдинг «Профмедиа». В 2011 году компания получила еще $40 млн от этих фондов и Baring Vostok.

В 2015 году $3,5 млн в кинотеатр инвестировал фонд Buran Ventures, а в 2019 году $40 млн вложили РФПИ и фонд из ОАЭ Mubadala. Источники «Ведомостей» говорили, что ivi получал дополнительные неозвученные вложения от инвесторов. В ivi общую сумму инвестиций не раскрывают.

По итогам 2018 года ivi был лидером на рынке российских онлайн-кинотеатров с долей в 36%, подсчитали в «ТМТ Консалтинг». Данных за 2019 год пока нет. Венчурный инвестор Алексей Соловьев полагает, что для успешного IPO важно быть лидером рынка с долей от 40%.

Единственной российской технологической компанией, которая вышла на NASDAQ за последние пять лет, был сервис по поиску работы и персонала HeadHunter. Компания провела успешное IPO в мае 2019 года. С тех пор ее капиталиация выросла с $675 млн до $1,1 млрд.

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