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Лондон значительно потерял позиции на европейском рынке по объему привлекаемых через IPO средств

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лондон значительно потерял позиции на европейском рынке по привлекаемому через IPO средств. В этом году на долю лондонских бирж пришлось всего 2% привлеченных в Европе в рамках первых публичных размещений денег. В период с 2012 по 2023 год эта доля достигала 31%.

Лондон значительно потерял позиции на европейском рынке по объему привлекаемых через IPO средств

Доля Лондона на европейском рынке IPO снизилась до минимума за последние несколько десятилетий. Об этом пишет Bloomberg.

За последний год объем европейского рынка IPO составил $11,9 млрд, на лондонских биржах было привлечено всего $238 млн из них, то есть всего 2%. В 2012–2023 годах эта доля достигала 31%, отмечает агентство.

Одной из причин Bloomberg указывает отток средств из британских фондов акций, который наблюдается в последние годы. Также агентство выделяет среди причин получение компаниями более высокой чем в Лондоне оценки на других зарубежных рынках, что негативно влияет на британский рынок IPO.

Мировым лидером по объему привлеченных на IPO средств по итогам прошлого года стал материковый Китай — компании привлекли $45,3 млрд. Компании, которые проводили первое публичное размещение акций в США, привлекли $24 млрд.

Фото на обложке: Victor Moussa / Shutterstock

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