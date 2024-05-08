Лондон значительно потерял позиции на европейском рынке по объему привлекаемых через IPO средств

Лондон значительно потерял позиции на европейском рынке по привлекаемому через IPO средств. В этом году на долю лондонских бирж пришлось всего 2% привлеченных в Европе в рамках первых публичных размещений денег. В период с 2012 по 2023 год эта доля достигала 31%.

Доля Лондона на европейском рынке IPO снизилась до минимума за последние несколько десятилетий. Об этом пишет Bloomberg.

За последний год объем европейского рынка IPO составил $11,9 млрд, на лондонских биржах было привлечено всего $238 млн из них, то есть всего 2%. В 2012–2023 годах эта доля достигала 31%, отмечает агентство.

Одной из причин Bloomberg указывает отток средств из британских фондов акций, который наблюдается в последние годы. Также агентство выделяет среди причин получение компаниями более высокой чем в Лондоне оценки на других зарубежных рынках, что негативно влияет на британский рынок IPO.

Мировым лидером по объему привлеченных на IPO средств по итогам прошлого года стал материковый Китай — компании привлекли $45,3 млрд. Компании, которые проводили первое публичное размещение акций в США, привлекли $24 млрд.

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