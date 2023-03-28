Ближний Восток переживает «бум IPO» — Financial Times

Ближний Восток в настоящее время переживает «бум IPO», сообщила Financial Times. В 2022 году глобальные инвесторы вложили в местные компании $19,8 млрд, а общий объем привлеченных регионом инвестиций вырос на 179% год к году.

Ближний Восток в 2022 году стал единственными в мире регионом, в котором стоимость инвестиций в годовом исчислении выросла, отмечает газета Financial Times.

По итогам 2022 года мировые фонды частного капитала участвовали в 191 сделке с компаниями из Ближнего Востока. Всего в регионе вместе с фирмами из стран Северной Африки (MENA) было проведено 51 IPO, по результатам которых компании привлекли $22 млрд, что почти в три раза больше, чем в 2021 году.

Например, в Саудовской Аравии 80 компаний готовятся к проведению IPO. Всего же по данным на 2022 год на местной бирже зарегистрированы 269 компаний против 188 в 2017 году. Совокупная рыночная капитализация саудовских компаний на бирже за пять лет выросла на 475%.

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