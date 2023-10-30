Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Более 120 технологических компаний отказались от IPO в Шанхае в 2023 году

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

От размещения на шанхайской фондовой бирже в 2023 году отказалось рекордное число компаний, пишет газета Financial Times. Это связано с ужесточившимися требованиями регуляторов к получению листинга.

Более 120 технологических компаний отказались от IPO в Шанхае в 2023 году

От IPO на бирже отказались 126 стартапов, это больше, чем за последние четыре года, указывает газета. Проекты вынуждены доказывать состоятельность своих бизнес-моделей, чтобы получить доступ к листингу.

Ранее китайские регуляторы во главе с Комиссией по урегулированию ценных бумаг потребовали от площадки установить более жесткие стандарты для заявок на листинг. Теперь недостаточно доказать прибыльность, необходимо предъявить свидетельства, что организация находится на одном технологическом уровне или выше лидеров рынка. Также нужно подтвердить устойчивость бизнес-модели.

Star Market создавалась специально для технологических стартапов. Специфика площадки заключалась в более мягких требованиях для подачи заявок на IPO, достаточно было иметь оценочную капитализацию в 4 млрд юаней ($550 млн).

Фото на обложке: Peshkova / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  2. 2 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  3. 3 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  4. 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  5. 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

30 октября 2023

Акселератор роста малого бизнеса

31 октября 2023

G8

31 октября 2023

SMOLATHON

Все ВОЗМОЖНОСТИ