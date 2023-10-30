Более 120 технологических компаний отказались от IPO в Шанхае в 2023 году

От размещения на шанхайской фондовой бирже в 2023 году отказалось рекордное число компаний, пишет газета Financial Times. Это связано с ужесточившимися требованиями регуляторов к получению листинга.

От IPO на бирже отказались 126 стартапов, это больше, чем за последние четыре года, указывает газета. Проекты вынуждены доказывать состоятельность своих бизнес-моделей, чтобы получить доступ к листингу.

Ранее китайские регуляторы во главе с Комиссией по урегулированию ценных бумаг потребовали от площадки установить более жесткие стандарты для заявок на листинг. Теперь недостаточно доказать прибыльность, необходимо предъявить свидетельства, что организация находится на одном технологическом уровне или выше лидеров рынка. Также нужно подтвердить устойчивость бизнес-модели.

Star Market создавалась специально для технологических стартапов. Специфика площадки заключалась в более мягких требованиях для подачи заявок на IPO, достаточно было иметь оценочную капитализацию в 4 млрд юаней ($550 млн).

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