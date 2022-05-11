Apple решила прекратить выпуск iPod

Американская компания Apple спустя 20 лет с момента запуска объявила о прекращении производства iPod. Плеер будет продаваться пока не иссякнут запасы.
В заявлении компании говорится, что iPod создавался как устройство с помощью которого можно слушать музыку. Однако сегодня эта функция присутствует во всей продукции Apple. Спрос на плееры за это время стал очень низким.
В 2019 году Apple впервые за четыре года перевыпустила плеер iPod. Устройство поддерживает групповые звонки FaceTime, а также игровой сервис Apple Arcade. В линейке представлено шесть цветов: «космический серый», белый, золотой, синий, розовый и красный.
В начале марта Apple прекратила онлайн-продажи в России и ограничила работу Apple Pay. Россияне сочли подобное решение правонарушением; на компанию стали подавать иски в суд. В конце апреля Минпромторг России подготовил перечень товаров, для которых разрешат ввоз в страну без разрешения правообладателя, среди них была и продукция Apple.
Фото на обложке: Unsplash
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