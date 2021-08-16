Спрос россиян на ипотеку смогут оценить с помощью искусственного интеллекта

«Платформа больших данных», совместное предприятие ВТБ и «Ростелекома», разработало новый сервис для оценки интереса клиентов к ипотечному кредитованию с применением технологий искусственного интеллекта и Big Data. Решение позволит банкам вдвое увеличить целевую конверсию в выдаче ипотеки, сообщается в пресс-релизе компании.

Новый инструмент обеспечит клиентов максимально персонализированными предложениями, благодаря чему повысит эффективность банковского скоринга. Для оценки интереса аудитории к ипотеке специалисты будут применять уникальные массивы обезличенных данных – потребление онлайн-трафика и просмотр рекламы.

«Мы хотим, чтобы коммуникация о кредите была действительно полезной и своевременной, поэтому внедряем новую технологию, которая будет точечно учитывать предпочтения потенциальных заемщиков. Уже к сентябрю у нас будет первая аналитика, после чего мы предложим клиентам персональные условия ипотеки и смежных с ней продуктов», — сказал начальник управления «Ипотечное кредитование», вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

На первом этапе сервис пройдет промышленное пилотирование в ВТБ, позднее технология станет доступной и для других организаций.

Кроме того, «Платформа больших данных» проанализирует возможность создания продукта, учитывающего склонности как финансовых инструментов ВТБ, так и телекоммуникационных сервисов «Ростелекома».