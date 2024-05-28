Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Госдума разрешила гражданам самостоятельно продавать ипотечное жилье

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Госдума разрешила гражданам самостоятельно продавать ипотечное жилье. Ранее находящиеся в залоге у банка квартиры можно было продать только на торгах или аукционе. Ограничений на размер ипотечного кредита нет.

Госдума разрешила гражданам самостоятельно продавать ипотечное жилье

Госдума РФ приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно продавать находящееся под ипотекой жилье. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Если человек хочет продать находящуюся в залоге у банка квартиру, ему нужно уведомить об этом банка. В течение десяти дней банк согласует процедуру и назначит минимальную цену продажи. Все деньги от продажи жилья поступят банку, разницу между стоимостью продажи и размеру долга банк вернет заемщику.

Не смогут самостоятельно продать недвижимость граждане, которые проходят процедуру банкротства. Также продажа будет запрещена тем, кто заложил жилье нескольким кредиторам.

Ранее находящуюся в залоге у банка недвижимость можно было продать только через открытые торги или в формате аукциона.

Фото на обложке: carballo / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Госдуме планируют упростить процесс трудоустройства для подростков
  2. 2 Турецкие банки пообещали российскому бизнесу расширить прием платежей
  3. 3 «Тинькофф» запустил платформу для возврата средств за некачественный товар
  4. 4 Банки предотвратили хищение у россиян 2 трлн рублей в первом квартале 2024 года
  5. 5 Что такое банковское сопровождение контрактов: порядок и условия

ВОЗМОЖНОСТИ

30 мая 2024

Прокачай свой бизнес вместе с наставником

31 мая 2024

IT-чемпионат нефтяной отрасли. Направление «Разработка MVP»

31 мая 2024

GenerationS Innovation Award 2024

Все ВОЗМОЖНОСТИ