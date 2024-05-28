Госдума разрешила гражданам самостоятельно продавать ипотечное жилье. Ранее находящиеся в залоге у банка квартиры можно было продать только на торгах или аукционе. Ограничений на размер ипотечного кредита нет.

Госдума РФ приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно продавать находящееся под ипотекой жилье. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Если человек хочет продать находящуюся в залоге у банка квартиру, ему нужно уведомить об этом банка. В течение десяти дней банк согласует процедуру и назначит минимальную цену продажи. Все деньги от продажи жилья поступят банку, разницу между стоимостью продажи и размеру долга банк вернет заемщику.

Не смогут самостоятельно продать недвижимость граждане, которые проходят процедуру банкротства. Также продажа будет запрещена тем, кто заложил жилье нескольким кредиторам.

Ранее находящуюся в залоге у банка недвижимость можно было продать только через открытые торги или в формате аукциона.

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