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Московской клинике пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова запретили проводить операции

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Московской клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique запретили проводить операции, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее после операции в этом медучреждении погиб бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов.

Московской клинике пластической хирургии IQ Plastique Тимура Хайдарова запретили проводить операции

По данным Mash, запрет на проведение операций связан с работой следователей по выявлению ответственных за смерть Гаврилова. В медучреждении прошли обыски.

Ранее 17 февраля 2024 года в IQ Plastique прооперировали 36-летнего Петра Гаврилова, спустя несколько дней, 20 февраля, мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, но от госпитализации отказался. После этого состояние Гаврилова ухудшилось, он впал в кому и скончался. Предварительно, причиной смерти стал сепсис после резекции желудка.

Близкие бизнесмена убеждены, что инфекцию мужчине занесли во время операции в IQ Plastique. Как выяснилось, операцию проводил хирург Илья Елагин. Об этом рассказал основатель и владелец клиники пластический хирург Тимур Хайдаров. При этом Хайдаров отмечал, что чувствует за случившееся «полную ответственность».

Как сообщает Mash, Следственный комитет провел обыски в IQ Plastique и изъял необходимую документацию. Правоохранители опросили причастных к операции, в том числе хирурга Елагина. Отдельно проверяют владельца и основателя Хайдарова.

У следствия есть подозрения, что от действий сотрудников IQ Plastique могли пострадать другие пациенты, указывает Mash.

ООО «Ай Кью Пластик» зарегистрировано в 2019 году. Сейчас структурой в равных долях (50%) владеют Светлана Сильваши и Ирина Ухова. По итогам 2023 года компания получила выручку в размере 718 млн рублей против 53 млн годом ранее. Чистая прибыль в 2023 году составила почти 137 млн против убытка в 6 млн рублей в 2022 году.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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