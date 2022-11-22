Irbis начал производить на китайских заводах ноутбуки на ОC от Microsoft

Российский бренд ноутбуков Irbis пополнил линейку устройств, которые производят в Китае, моделями на ОС Windows 11 Pro и отечественной Astra Linux, говорится на сайте компании.

Ноутбуки получили процессоры AMD Ryzen и Intel Core 11-го и 12-го поколения. В Astra Linux сообщили «Коммерсанту», что предустановка ОС будет производиться на китайском заводе, а сами устройства поступят в продажу в сети «М.Видео» и DNS уже в декабре. Стоимость моделей начинается от 29 тыс. рублей.

Руководитель направления Irbis в дистрибуторе Teolan Дмитрий Чивин рассказал о планах бренда приобрести сертификацию Astra Linux для установки на другие модели компьютеров. По его словам, потребители стали больше интересоваться устройствами на российской операционной системе.

При этом один из источников издания отметил не очень высокое качество предыдущих продуктов Irbis.

«Даже если сейчас Irbis предложит современные характеристики, у потребителей бренд ассоциируется с продуктом среднего сегмента, поэтому продажи новой линейки вряд ли будут высокими», — пояснил собеседник издания.

По словам другого источника, на перспективы роста доли Irbis на рынке могут повлиять вызванные санкциями проблемы с поставками иностранных вендоров. По его словам, в пользу компании сыграет то, что пользователи стремятся подбирать устройства на привычной операционной системе от Microsoft. Он также добавил, что китайские партнеры могут столкнуться со вторичными санкциями, если будут поставлять российским компаниям устройства из американских комплектующих.

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