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Ирландия стала лидером по объему активов европейских биржевых инвестфондов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Ирландия стала лидерам по объему активов европейских биржевых инвестфондов, ее доля составляет 67% (€939 млрд). С таким результатам Ирландия обогнала Люксембург. Данные рейтингового агентства Morningstar приводит Financial Time.

Ирландия стала лидером по объему активов европейских биржевых инвестфондов

Занимавший ранее в рейтинге первую строчку Люксембург опустился на второе место с долей в 20% (€276 млрд). По даанным Morningstar, Ирландия в период с конца 2018 года по конец января 2023 года нарастила объемы управляемых активов на 159%. Люксембург отстал по этому показателю в два раза, активы выросли на 79%.

В консалтинговой компании Blackwater Search & Advisory полагают, что тенденция будет усиливаться. Благоприятный налоговый климат Ирландии для американских ETF способствует усилению разрыва, говорит глава отдела развития бизнеса компании Андреа Мюррей.

Если в Ирландии ставка для американских ETF составляет 15%, то в Люксембурге она вдвое выше — 30%.

В феврале страна отменила действие своей визовой программы для зарубежных инвесторов, поскольку анализ Еврокомиссии показал, что ей пользовались преимущественно граждане Китая.

За время существования программа принесла республике свыше €1,25 млрд вложений.

Фото на обложке: tilialucida / Shutterstock

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