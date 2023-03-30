Ирландия стала лидером по объему активов европейских биржевых инвестфондов

Ирландия стала лидерам по объему активов европейских биржевых инвестфондов, ее доля составляет 67% (€939 млрд). С таким результатам Ирландия обогнала Люксембург. Данные рейтингового агентства Morningstar приводит Financial Time.

Занимавший ранее в рейтинге первую строчку Люксембург опустился на второе место с долей в 20% (€276 млрд). По даанным Morningstar, Ирландия в период с конца 2018 года по конец января 2023 года нарастила объемы управляемых активов на 159%. Люксембург отстал по этому показателю в два раза, активы выросли на 79%.

В консалтинговой компании Blackwater Search & Advisory полагают, что тенденция будет усиливаться. Благоприятный налоговый климат Ирландии для американских ETF способствует усилению разрыва, говорит глава отдела развития бизнеса компании Андреа Мюррей.

Если в Ирландии ставка для американских ETF составляет 15%, то в Люксембурге она вдвое выше — 30%.

В феврале страна отменила действие своей визовой программы для зарубежных инвесторов, поскольку анализ Еврокомиссии показал, что ей пользовались преимущественно граждане Китая.

За время существования программа принесла республике свыше €1,25 млрд вложений.

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