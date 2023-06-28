Бывший партнер Nike в России запустит сеть магазинов спортивной одежды. Основу ассортимента Amazing Red от Inventive Retail Group составят бренды Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics. Сеть будет насчитывать около 100 магазинов в 20 городах.
Inventive Retail Group (IRG) запустит в России сеть магазинов спортивной одежды, представленной брендами Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics и другими. Об этом пишет «Коммерсант».
Сеть Amazing Red будет насчитывать более 100 магазинов в 20 городах России. Предполагается, что точки откроются на месте магазинов ушедших из России брендов.
IRG ранее была франчайзинговым партнером Nike в России. По данным издания, большинство магазинов новой сети расположатся на месте магазинов этого бренда.
IRG является оператором розничных сетей, интернет-магазинов, дистрибьютором и поставщиком бизнес-решений в премиальном сегменте.
Фото на обложке: THINK A /
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