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Бывший партнер Nike в России запустит сеть магазинов спортивной одежды

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывший партнер Nike в России запустит сеть магазинов спортивной одежды. Основу ассортимента Amazing Red от Inventive Retail Group составят бренды Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics. Сеть будет насчитывать около 100 магазинов в 20 городах.

Бывший партнер Nike в России запустит сеть магазинов спортивной одежды

Inventive Retail Group (IRG) запустит в России сеть магазинов спортивной одежды, представленной брендами Puma, Nike, New Balance, Reebok, Asics и другими. Об этом пишет «Коммерсант». 

Сеть Amazing Red будет насчитывать более 100 магазинов в 20 городах России. Предполагается, что точки откроются на месте магазинов ушедших из России брендов.

IRG ранее была франчайзинговым партнером Nike в России. По данным издания, большинство магазинов новой сети расположатся на месте магазинов этого бренда.

IRG является оператором розничных сетей, интернет-магазинов, дистрибьютором и поставщиком бизнес-решений в премиальном сегменте.

Фото на обложке: THINK A / Shutterstock

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