Компьютеры на российских процессорах появятся в продаже в 2022 году

Российская компания iRU намерена начать продавать компьютеры с отечественным процессором «Байкал-М». Они появятся в крупных розничных сетях в первой половине года. Модель на «Байкале», схожая по характеристика с HP или Lenovo будет стоить на 15-20% дороже.
За этот год россияне могут приобрести около 60 тыс. компьютеров на отечественных процессорах для госсектора и бизнеса, рассказал «Известиям» эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Массовый потребитель может приобрести максимум десятки таких компьютеров из-за дороговизны.
Отечественным чипам предстоит доказать конкурентоспособность и снизить цены, чтобы через несколько лет можно было говорить о сотнях тысячах оборудованных ими компьютеров в год, считает эксперт.
У ПК с российским софтом, предположили в iRU, есть перспективы в свете непрекращающегося дефицита комплектующих на мировом рынке, связанного с пандемией, и кризиса на рынке грузоперевозок.
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Фото на обложке: Adnan Hidayat P /
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