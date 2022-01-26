Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Компьютеры на российских процессорах появятся в продаже в 2022 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российская компания iRU намерена начать продавать компьютеры с отечественным процессором «Байкал-М». Они появятся в крупных розничных сетях в первой половине года. Модель на «Байкале», схожая по характеристика с HP или Lenovo будет стоить на 15-20% дороже.

Компьютеры на российских процессорах появятся в продаже в 2022 году

За этот год россияне могут приобрести около 60 тыс. компьютеров на отечественных процессорах для госсектора и бизнеса, рассказал «Известиям» эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Массовый потребитель может приобрести максимум десятки таких компьютеров из-за дороговизны. 

Отечественным чипам предстоит доказать конкурентоспособность и снизить цены, чтобы через несколько лет можно было говорить о сотнях тысячах оборудованных ими компьютеров в год, считает эксперт. 

У ПК с российским софтом, предположили в iRU, есть перспективы в свете непрекращающегося дефицита комплектующих на мировом рынке, связанного с пандемией, и кризиса на рынке грузоперевозок.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Adnan Hidayat P / Shutterstock

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Женщины ломают гаджеты в два раза чаще мужчин — исследование
  2. 2 «Сбер» начал продажи своей первой «умной колонки» с пятью микрофонами
  3. 3 Как заставить смартфон на Android работать быстрее: пять действенных способов
  4. 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
  5. 5 История инноваций: как HONOR задавал тренды на рынке смартфонов
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

30 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

31 января 2022

Программа «Химия Инноваций»

Все ВОЗМОЖНОСТИ