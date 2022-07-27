Зампредседателя Банка России Юрий Исаев покинет пост

Банк России сообщил о скором уходе заместителя Эльвиры Набиуллиной Юрия Исаева. Он покинет пост 1 августа, официально – «по собственному желанию».
Об увольнении Юрия Исаева из Банка России сообщила пресс-служба регулятора.
В официальном сообщении сказано, что Исаев увольняется по собственному желанию. Других объяснений уходу заместителя Эльвиры Набиуллиной со своего поста не приводится.
Юрий Исаев проработал в Банке России чуть больше полугода. В январе он пришел в ЦБ, в апреле получил место в совете директоров. В ЦБ Исаев был куратором различных сфер работы, в том числе противодействия финансированию терроризма, отмыванию денег, совершению недобросовестных практик на финансовом рынке.
В январе из Банка России ушли два заместителя председателя – Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин. В июне ЦБ покинул попавший под санкции заместитель Эльвиры Набиуллиной Михаил Алексеев.
Фото на обложке: Mistervlad /
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