Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Зампредседателя Банка России Юрий Исаев покинет пост

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Банк России сообщил о скором уходе заместителя Эльвиры Набиуллиной Юрия Исаева. Он покинет пост 1 августа, официально – «по собственному желанию».

Зампредседателя Банка России Юрий Исаев покинет пост

Об увольнении Юрия Исаева из Банка России сообщила пресс-служба регулятора.

В официальном сообщении сказано, что Исаев увольняется по собственному желанию. Других объяснений уходу заместителя Эльвиры Набиуллиной со своего поста не приводится.

Юрий Исаев проработал в Банке России чуть больше полугода. В январе он пришел в ЦБ, в апреле получил место в совете директоров. В ЦБ Исаев был куратором различных сфер работы, в том числе противодействия финансированию терроризма, отмыванию денег, совершению недобросовестных практик на финансовом рынке.

В январе из Банка России ушли два заместителя председателя – Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин. В июне ЦБ покинул попавший под санкции заместитель Эльвиры Набиуллиной Михаил Алексеев.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Минфин выступил против запрета на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами
  2. 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 Как прогнозирование помогает бороться с выгоранием и оттоком сотрудников

ВОЗМОЖНОСТИ

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

31 июля 2022

Гранты на открытие новых точек быстрого питания в Москве

Все ВОЗМОЖНОСТИ