Иск за Чебурашку: «Союзмультфильм» проиграл суд в США из-за двойной лицензии на своих героев

Международный спор вокруг прав на Чебурашку завершился решением не в пользу «Союзмультфильма». Суд США признал, что киностудия нарушила условия эксклюзивных контрактов с американской компанией LaRubInt. Теперь остался один вопрос — как много денег должен заплатить «Союзмультфильм».

Лицензия была эксклюзивной — но, похоже, не совсем

Официально компания LaRubInt уже давно получила права на использование персонажей Чебурашки, Шапокляк и крокодила Гены в целом ряде стран — в том числе в США, Канаде, Японии, Китае и Индии. Со стороны LaRubInt контракт подписала владелица компании Ляля Рубштейн, со стороны «Союзмультфильма» — исполняющий обязанности директора Глеб Давыдов.

В 2016 году эксклюзивная лицензия на мультипликационных героев обошлась LaRubInt в $60 000 — тогда это было около 3,8 млн рублей. Но уже спустя месяц обнаружилось, что ранее «Союзмультфильм» уже выдавала права на тех персонажей — но в Японии, компании Cheburashka Project LLP. С точки зрения американской стороны, это прямое нарушение обязательства о том, что лицензия не должна иметь пересечений с третьими сторонами.

Япония — не в счёт

Первая попытка LaRubInt отстоять свои интересы была предпринята еще в 2018 году: тогда иск рассматривал Токийский суд, но отклонил его. Аргументация была простой: из-за отсутствия официальной позиции от «Союзмультфильма» невозможно достоверно установить, является ли лицензия эксклюзивной.

Однако в США ситуация развернулась иначе. Нью-Йоркский суд согласился с доводами истца: наличие двух лицензий на одну и ту же территорию и тех же персонажей противоречит самому смыслу эксклюзива. Более того, американская сторона выполнила все обязательства, в том числе финансовые, а вот российская киностудия, по мнению суда, — нет.

Выплатят или не выплатят?

В «Союзмультфильме» заявили, что готовы добровольно исполнить решение американского суда, если оно будет признано в российской юрисдикции. При этом студия подчёркивает: ещё в 2016 году LaRubInt знала о неоднозначной ситуации с правами на Чебурашку в Японии. По мнению представителей студии, целью партнёров было не развитие товарной дистрибуции, а давление на японских контрагентов с расчётом на судебное извлечение выгоды через возможные сублицензии.

Также в компании сообщили, что с 2024 года в России проводится доследственная проверка, касающаяся подписания соглашения, — как со стороны бывшего руководства студии, так и неустановленных представителей LaRubInt. В интересах следствия детали дела не разглашаются.

Что это меняет

«Союзмультфильм» проиграл не столько суд, сколько доверие к своей IP-политике. История с двойными лицензиями, пересекающимися сроками и нестыковками в международных соглашениях может стать уроком не только для российских медийных компаний, но и для любых экспортеров IP-продуктов. На глобальном рынке право — это валюта.

Фото: NEWS.ru