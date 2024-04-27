Фонд Iskra Ventures инвестирует 54 млн рублей в электробайки Конструкторского бюро имени Теслы

Iskra Ventures инвестирует 54 млн рублей в электробайки для курьеров КБ им. Теслы. Деньги пойдут на расширение производства, брендинг сервиса аренды велосипедов по подписке и проведение пилотов за рубежом. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе фонда.

Модели байков в бюро разработали с учетом российских реалий и погодных условий: они вмещают три стандартные сумки курьера, требуют минимальных затрат на обслуживание, а также отличаются увеличенным пробегом на одной зарядке, которой хватает на всю смену даже зимой.

Iskra Ventures c 2015 года инвестирует в компании на ранней стадии в видео: видеоконтент, стриминг, VR, AR, городская мобильность, e-commerce и т. д. Размер инвестиций составляет от 6 до 50 млн рублей в зависимости от стадии развития проекта стартапа.

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