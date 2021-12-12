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Правительство Испании одобрило новый проект закона о стартапах

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Правительство Испании одобрило правки к закону о стартапах и передало его на рассмотрение в парламент страны, где его должны принять или отправить на доработку. Законопроект должен облегчить существование стартапов и избавить их от ненужной бюрократии.

Правительство Испании одобрило новый проект закона о стартапах

Совет министров Испании принял новую редакцию законопроекта о стартапах, который должен сделать страну значительно более привлекательной для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба испанского правительства.

Уточняется, что правки предложат самые выгодные в Евросюзе условия контроля доходности ценных бумаг стартапа. Теперь их должен утвердить парламент Испании.

Автооры законопроекта определяют стартап как малую или среднюю компанию, не торгующуюся на бирже, с оборотом до €5 млн, открытую менее 7 лет назад, более чем половина сотрудников которой испанцы.

Окончательная редакция законопроекта:

  • освобождает от налогов суммы опционов до €50 тыс. в год (вместо первоначально запланированных €12 тыс.);
  • снижает налоговую ставку на прибыль с 25% до 15% в первые четыре года (этот пункт остался неизменным с лета);
  • увеличивает базу вычета для инвестиций в новые компании до €100 тыс. в год, размер вычета 40% и продлевает период учета (эти пункты также почти не подверглись редакции):
  • значительно расширяет возможности для иностранцев («цифровых кочевников), которые живут в Испании временно и работают удаленно (например, предполагает получение специальной визы сроком до 5 лет);
  • упрощает бюрократические процессы, связанные с регистрацией компании в Испании, а также сокращает расходы на них.
Уточняется, что правительство выделит на развитие местных стартапов более €4 млрд.

Мы уже объясняли, почему Испания — одна из самых привлекательных стран Европы для удаленной работы, а также подробно разбирали ее налоговую систему (к слову, одну из самых сложных в регионе).

Пока не известно, какие результаты покажет новый закон о стартапах, но власти Испании расчитывают, что он преобразит местную бизнес-среду и сделает ее одной из самых привлекательных в Евросоюзе.

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Фото: Javier Ruiz/Shutterstock

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