Правительство Испании одобрило новый проект закона о стартапах

Правительство Испании одобрило правки к закону о стартапах и передало его на рассмотрение в парламент страны, где его должны принять или отправить на доработку. Законопроект должен облегчить существование стартапов и избавить их от ненужной бюрократии.

Совет министров Испании принял новую редакцию законопроекта о стартапах, который должен сделать страну значительно более привлекательной для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба испанского правительства.

Уточняется, что правки предложат самые выгодные в Евросюзе условия контроля доходности ценных бумаг стартапа. Теперь их должен утвердить парламент Испании.

Автооры законопроекта определяют стартап как малую или среднюю компанию, не торгующуюся на бирже, с оборотом до €5 млн, открытую менее 7 лет назад, более чем половина сотрудников которой испанцы.

Окончательная редакция законопроекта:

освобождает от налогов суммы опционов до €50 тыс. в год (вместо первоначально запланированных €12 тыс.);

снижает налоговую ставку на прибыль с 25% до 15% в первые четыре года (этот пункт остался неизменным с лета);

увеличивает базу вычета для инвестиций в новые компании до €100 тыс. в год, размер вычета 40% и продлевает период учета (эти пункты также почти не подверглись редакции):

значительно расширяет возможности для иностранцев («цифровых кочевников), которые живут в Испании временно и работают удаленно (например, предполагает получение специальной визы сроком до 5 лет);

упрощает бюрократические процессы, связанные с регистрацией компании в Испании, а также сокращает расходы на них.

Уточняется, что правительство выделит на развитие местных стартапов более €4 млрд.

Мы уже объясняли, почему Испания — одна из самых привлекательных стран Европы для удаленной работы, а также подробно разбирали ее налоговую систему (к слову, одну из самых сложных в регионе).

Пока не известно, какие результаты покажет новый закон о стартапах, но власти Испании расчитывают, что он преобразит местную бизнес-среду и сделает ее одной из самых привлекательных в Евросоюзе.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Javier Ruiz/Shutterstock